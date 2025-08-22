Feira do Livro encerra programação deixando legado de leitura para crianças e adolescentes

A manhã desta sexta-feira (22) foi marcada por intensa movimentação no último dia da Feira Pan-Amazônica do Livro, com muitos pais e escolas levando crianças e adolescentes para visitar os diversos estandes desde a abertura do evento. O clima era de entusiasmo e curiosidade, com visitantes explorando lançamentos, clássicos e atividades interativas oferecidas pela feira.

A professora Francilena Moraes foi uma das que aproveitaram para visitar a feira logo pela manhã, quando o movimento é mais tranquilo, e liberou os filhos João Manoel, de 11 anos, e Miguel, de 10 anos, das atividades escolares para acompanhá-la. Para ela, o evento é fundamental para estimular a leitura entre os jovens, incentivando-os a deixar um pouco de lado as tecnologias e exercitar o cérebro por meio da leitura.

“O evento é muito importante para incentivar as crianças. Meus filhos já têm o hábito da leitura desde pequenos, desde que começaram a ler, entre os três e quatro anos, eu já os incentivava. Todos os dias eles leem antes de dormir; eu peço que leiam um capítulo de um livro de que gostem, depois interpretem o que leram e façam uma pequena redação no dia seguinte. Acho que as crianças estão muito conectadas à internet, e a leitura desperta a curiosidade, a criatividade e o raciocínio”, contou.

Leitores ávidos, João Manoel e Miguel ficaram empolgados com o passeio e com a oportunidade de passar um tempo cercados por livros de diversos gêneros, já escolhendo quais levar para casa nos diversos estandes que com livros para todos os gostos.

“Eu gosto de mangá, mangá de anime. Eu gosto de ler, e os mangás são meus favoritos”, disse Miguel.

“Eu já vi alguns que gostei por aqui. Mas ainda vou decidir quais posso levar. Gosto de ler, mas tenho temas específicos: curiosidades, comédia e ação”, acrescentou João Manoel.

Segundo a mãe, a quantidade de livros que os meninos vão levar para casa dependerá dos preços. “Depende do valor. Vamos olhar direitinho para ver: quem sabe dois para cada um, ou um para cada, depende do preço”, disse.

Leitura começa desde a fase inicial da vida

Nem só crianças que já sabem ler estavam aproveitando o evento. A terapeuta ocupacional Bruna Lopes levou o filho João, de apenas três anos, para passear pela Feira do Livro e já começar a incentivar o amor pela leitura, escolhendo livros mais atrativos para ele, com muitas figuras e até mesmo brinquedos que faziam alusão ao tema do livro, que haviam em estandes especiais para o público infantil.

“É a terceira vez que ele vem. Desde que ele nasceu, todo ano a gente sempre vem. Acho que a Feira do Livro é um evento importante para incentivar, além dele, outras crianças a começarem a ler e deixar de lado um pouco a tecnologia para conhecer os livros que existem. E ele sempre gosta. Em casa, a gente sempre estimou muito a leitura, os livros, a forma dele pegar nas páginas. Ele gosta bastante, sempre procura os brinquedos, escolhe os que ele quer, os livros que ele quer”, contou.

Segundo Bruna, o estímulo à leitura já surte efeito, e João demonstra interesse pelos livros, pedindo que os pais leiam histórias todas as noites. “Todo dia ele pede para a gente ler algum livro. Ele até decora as histórias, e aí, pela fase, é muito pelas imagens, pelos desenhos. Algumas palavrinhas ele já está conhecendo, ele vê a figura e já fala o nome também”, disse.

28ª Feira do Livro

Este ano, a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, considerada a maior feira literária do Norte do Brasil, iniciou no dia 16 de fevereiro e encerra nesta sexta-feira (22), com entrada gratuita em todos os dias de evento, de 9h às 22h.

Desde a abertura, milhares de pessoas passaram pelo Hangar para participar da programação, que incluiu a participação de cerca de 200 editoras, livrarias, distribuidoras e sebos; lançamentos de livros e sessões de autógrafos; rodas de conversa e bate-papos literários; apresentações musicais e contações de histórias.