Paris Hilton compartilha novas fotos do filho após receber críticas à aparência

A DJ e empresária Paris Hilton, 42, compartilhou nesta terça-feira (14), fotos recentes com o filho, Phoenix, de dez meses. O bebê, fruto de seu relacionamento com Carter Reum, aparece sorridente fantasiado do personagem Cookie Monster, da Vila Sésamo.

"Devo ter um vício por fantasias de bebê. Não consigo me conter", escreveu na publicação feita em seu perfil do Instagram. Confira!

Em sua última publicação, Hilton recebeu inúmeras críticas à aparência do bebê e respondeu aos comentários maldosos de internautas. “Há algumas pessoas doentes neste mundo [...] Meu anjo é perfeitamente saudável. E, sim, claro que ele passou com um médico. Ele só tem um cérebro grande”, disse ela em referência à cabeça do bebê.

