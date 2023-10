Paris Hilton sofre ataques virtuais ao postar foto de filho: 'A cabeça dele é enorme'

A socialite Paris Hilton, 42 anos, compartilhou ontem, 19, uma foto o filho, Phoenix, de nove meses, mas nem todos os comentários foram amistosos e fofos, alguns seguidores ridicularizaram a aparência do bebê.

VEJA MAIS!

Fãs de Paris Hilton comentaram na publicação recente sobre o filho de nove meses, Phoenix, o primogênito com o marido, Carter Reum. Muitos escreveram mensagens positivas e repararam no quanto o bebê cresceu nos últimos meses. No entanto, algumas pessoas escreveram mensagens que zombavam da aparência da criança.

“A cabeça dele é engraçada, mal posso esperar até ele crescer”, “Uau, olha a cabeça desse rapaz”, “A cabeça dele é enorme”, “Estava à espera desse comentário (risos), mas adoro a Paris”, foram os comentários postados.

Paris Hilton sofre ataques virtuais ao postar foto do filho. (Reprodução / Instagram @parishilton)

Os fãs da artista saíram em sua defesa e da criança. “Ele é um bebê. Qual é a desculpa [para fazer isso]? Tenham vergonha por falarem mal sobre um bebê inocente”, “Alguns de vocês são a razão pela qual as pessoas não partilham os seus bebês com o mundo. Ele é feliz, saudável e bonito. Literalmente, tudo o que importa”, declarou outra. “Vocês são tão rudes”, disseram.