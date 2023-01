Paris Hilton anuncia o nascimento do primeiro filho

Paris Hilton pegou os seguidores de surpresa na última terça-feira (24), quando anunciou o nascimento do primeiro filho com o marido Carter Reum. Em uma foto publicada segurando a mão do menino, a DJ escreveu na legenda: "Você já é amado além das palavras".

Segundo a revista People, o filho da herdeira nasceu através de uma barriga de aluguel. O nome do bebê não foi divulgado.

"Sempre sonhei em ser mãe e estou muito feliz que eu e Carter nos encontramos. Estamos muito empolgados por iniciar nossa família juntos e nossos corações estão explodindo de amor por nosso bebê", disse Paris em entrevista.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)