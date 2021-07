Paris Hilton nega que esteja esperando o primeiro filho

Paris Hilton negou os rumores de gravidez na manhã desta terça-feira, 27. Em um novo episódio de seu podcast 'This Is Paris', a estrela, de 40 anos, abordou o tema e afirmou que ela não está esperando seu primeiro filho com o noivo Carter Reum.

“Acordei com cerca de 3.000 mensagens de texto, todos os meus iPhones estão explodindo - todos os cinco - todos com mensagens me desejando parabéns de pessoas que estão muito felizes por mim. Recebi mensagens de pessoas das quais não tinha notícias há anos. Obrigada a todos por todas as mensagens", disse ela, sem conter o riso.

”Foi um dia agitado e então não respondi a ninguém ainda, mas sim, estou grávida de trigêmeos ... Estou muito animada para a maternidade”, ironizou ela, que explicou estar esperando o casamento para engravidar.

“Na verdade. Estou só brincando. Não estou grávida, ainda não. Estou esperando até depois do casamento. Meu vestido está sendo feito agora, então quero ter certeza de que ficará lindo e cairá perfeitamente em mim. Estou definitivamente esperando por essa parte".

Carter pediu Paris em namoro em uma ilha particular, oferecendo a ela um anel de diamante com lapidação esmeralda valiado em R$ 10,4 milhões desenhado por Jean Dousset. “Estou animada com este próximo capítulo e com um parceiro tão solidário”, disse Paris após o pedido de noivado. “Nosso relacionamento é de igualdade. Nós nos tornamos pessoas melhores. A espera valeu a pena!”, garantiu ela.