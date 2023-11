Carlos Alberto de Nóbrega é internado em UTI após acidente doméstico

Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, precisou ser internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico. As informações sobre a internação do humorista e apresentador do “A Praça É Nossa” começaram a ser veiculadas na tarde desta terça-feira (14). Não há detalhes sobre o estado de saúde dele.

O comediante teve uma fratura em uma das costelas, na região próxima ao pulmão. Por causa da idade avançada, ele precisou ser hospitalizado e acompanhado por uma equipe médica, segundo o programa Fofocalizando.

Há menos de três meses, Nóbrega foi internado com um quadro delicado de covid-19.