Carlos Alberto de Nóbrega se retrata após críticas a Lula

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega esclareceu sua postura após criticar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por não possuir um diploma acadêmico. Nóbrega admitiu ter sido "infeliz" em seus comentários e destacou a trajetória vitoriosa de Lula.

VEJA MAIS

Em sua explicação ao colunista do Splash, no último sábado (8), Nóbrega afirmou que sua intenção era enaltecer a vivência do ex-presidente. Ele destacou que, na história da civilização, é a primeira vez que uma pessoa alcança um sucesso tão significativo como Lula, mesmo sem possuir um diploma acadêmico. O humorista ressaltou que Lula teve uma trajetória cheia de experiências, superou adversidades e aprendeu com a vida, que considera a maior escola.

"Fui talvez infeliz na minha maneira de falar, porque quando a Vera falou que 'todo mundo tem direito ao voto', eu quis falar, mas quando percebi que eu tinha dado uma pisada, quis mudar de assunto", destacou Carlos Alberto de Nóbrega.

Entenda a polêmica

As declarações de Nóbrega ganharam destaque nas redes sociais após uma entrevista no programa "Roda Viva", da TV Cultura, na última segunda-feira (3), na qual ele criticou o fato de Lula ter concluído apenas o ensino fundamental. No entanto, o humorista se retratou e reconheceu que seu comentário anterior foi inadequado.

Em resposta, Lula utilizou seu perfil no Twitter para abordar o assunto, sem mencionar diretamente o nome de Nóbrega. O ex-presidente enfatizou a importância da educação para o desenvolvimento de um país e destacou que tanto ele quanto o ex-vice-presidente José Alencar assumiram seus cargos sem diplomas, mas com a consciência de que o investimento na educação é fundamental.