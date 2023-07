Carlos Alberto de Nóbrega critica falta de diploma de Lula: 'Por isso que o país está desse jeito'

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, criticou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por não ter ensino superior. "O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro diploma que recebeu na vida?", questionou o apresentador, referindo-se ao discurso do petista durante diplomação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). "Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil… ser presidente da República? Por isso que o país está desse jeito", continuou.

As declarações foram dadas durante participação no programa Roda Viva desta segunda-feira (3). Na ocasião, Carlos Alberto afirmou que chegou a convidar Lula para uma entrevista em seu podcast, O Pod é Nosso, e que interrogaria o petista sobre ter conquistado a cadeira da presidência sem ter um diploma. "Eu não sou petista. "Não misturo meu trabalho com os meus ideais", disse também, durante a entrevista.

