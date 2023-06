Carlos Alberto de Nóbrega chora ao vivo ao reencontrar filho de amigo em programa

Apresentador do humorístico "A Praça É Nossa", Carlos Alberto de Nóbrega foi às lágrimas no programa Fofocalizando desta quinta-feira (15) do SBT. Carlos Alberto reencontrou com Cassiano Ricardo Rios, filho do falecido ator Roni Rios, que interpretava a Velha Surda no programa.

O ator Roni Rios faleceu em 2001 vítima de um câncer linfático aos 64 anos. Junto com o filho de Roni, Cassiano, também esteve presente a viúva do ator, Omara Rios. Carlos Alberto chorou ao conversar com a família do amigo falecido.

"Meu Deus. Puxa, que emoção. Quanto tempo. Como você é parecido com teu pai", disse o apresentador chorando muito. Cassiano que é veterinário respondeu. "Eu me olho no espelho e não tem jeito, às vezes até eu me assusto".

Carlos Alberto ficou admirado com a semelhança e convidou o filho do amigo para visitar a praça. "Vai um dia sentar no meu banco [da Praça É Nossa] pra me dar esse abraço lá. Eu quero que o público saiba da nossa amizade, do carinho que eu tinha pelo teu pai, do respeito".