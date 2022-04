Marcelo Médici relembra início na Praça É Nossa: 'Tremi muito na base'

O humorista Marcelo Médici relembrou o início da carreira no programa "A Praça É Nossa", do SBT. Dividindo o palco com artistas consagrados do humor, o ator falou sobre a experiência durante um papo no Pizzaria do Faustão, da Band, nesta segunda-feira (4). "Eu tremi muito na base no começo. Ficava no corredor assistindo e pensava ‘um dia vão descobrir que eu sou uma farsa’”, disse.

No humorístico comandado por Carlos Alberto de Nóbrega, Médici deu vida ao personagem Zoinho por cerca de 2 anos. "Foi uma passagem incrível, eu tenho um carinho enorme por todo mundo e realmente me sinto privilegiado de ter convivido com essas pessoas", se referiu ele, ao ter trabalhado com artistas como Carlos Alberto, Golias e Zilda Cardoso.

O artista ressaltou ainda que o programa é muito popular entre as famílias brasileiras e serviu como porta de entrada para seus principais trabalhos. Hoje, o humorista é estrela de filmes famosos e séries especiais.