Astro de 'A Praça é Nossa' teria descoberto sua demissão pela imprensa

O apresentador, ator e humorista Moacyr Franco, um dos protagonistas do programa "A Praça é Nossa", do SBT, ficou sabendo de sua demissão da emissora, em 2017, de forma constrangedora: teria lido em uma matéria do jornal O Estado de São Paulo. As informações são do portal Metrópoles e da TV Foco.

Comandado por Carlos Alberto de Nóbrega, o programa ficou no ar durante muitos anos, contando com personagens marcantes. Moacyr é também cantor, escritor e compositor, reconhecido nacionalmente por ser um dos artistas completos da televisão.