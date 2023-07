"Não queremos fazer uma política em que eles ganhem e a gente perca", diz Lula sobre acordo Mercosul

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta terça-feira, 4, que o Mercosul prepara uma resposta para a carta da União Europeia com condições para a conclusão de um acordo comercial entre os dois blocos.



O presidente voltou a chamar de "ameaças" às condições impostas pelo bloco europeu para finalização do acordo. Lula disse que não vai aceitar "imposições" e afirmou que "não quer uma política em que eles ganhem e a gente perca".



"Estamos agora preparando outra resposta, porque vamos a Bruxelas discutir com a UE e os países da América Latina, e precisamos ter uma resposta do que nós queremos para consolidar o acordo. Nós queremos fazer uma política de ganha-ganha, a gente não quer fazer uma política em que eles ganhem e a gente perca", explicou o presidente.



A fala foi dita durante o programa "Conversa com o Presidente",que é uma transmissão semanal feita nas redes sociais de Lula. A conversa foi conduzida pelo jornalista Marcos Uchôa, da TV Brasil.



O Brasil assume em cerimônia hoje, 4, a presidência do Mercosul pelos próximos seis meses, e a nova proposta à UE deve ser discutida no encontro. Lula pretende assumir protagonismo nas negociações.



Negociado desde 1999, o acordo teve a parte comercial finalizada em 2019 e está em fase de revisão pelos países dos dois blocos.



Neste ano, a União Europeia apresentou um documento adicional ao Mercosul, que prevê sanções em questões ambientais. O teor do documento foi chamado por Lula de "ameaça".



Durante a campanha eleitoral de 2022, o então candidato e agora presidente Lula se comprometeu a finalizar as tratativas entre os blocos.



Em junho, durante visita a Brasília, a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, defendeu a conclusão do acordo este ano.





