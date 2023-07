Após crítica de Carlos Alberto de Nóbrega, Lula fala sobre falta de diploma

Um dia depois do humorista e apresentador Carlos Alberto de Nóbrega afirmar que "o país está desse jeito" porque o presidente da República não tem diploma, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou sobre o fato de não ter ensino superior. Durante um evento em Foz do Iguaçu, no Paraná, nesta terça-feira (4), Lula afirmou que ao tomar posse como chefe do Executivo pela primeira vez, em 2003, “não tinha diploma, mas tinha consciência de que países não se desenvolvem sem investir na educação”.

“Quando eu tomei posse, não tinha nem diploma universitário, e nem o meu vice, o [José] Alencar. Mas eu tinha consciência, nas minhas lutas sindicais, e no aprendizado que eu tive, de que não existe, na história da humanidade, e muito menos existia, alguma nação que tivesse se desenvolvido sem antes investir na educação”, declarou.

Lula disse também que a capacidade de um político é medida pela qualidade de vida que ele pode oferecer à população. “A gente não mede a qualidade de um político pela quantidade de ponte que ele faz, qualquer um faz ponte. A gente não mede a qualidade de um político pela quantidade de asfalto que ele coloca, qualquer um pode colocar asfalto. A gente mede a capacidade de um político pela qualidade de vida do povo daquele estado, daquela cidade, da educação ou da saúde”, completou.

Na última segunda-feira (3), em entrevista ao programa “Roda Viva”, da TV Cultura, Carlos Alberto de Nóbrega criticou o atual presidente pela falta de graduação: “O que o senhor me explica de um presidente da República, no dia que recebe o diploma de presidente, chora e diz que é o primeiro que recebeu na vida?. Um homem que não tem um curso ginasial, universitário, contábil, qualquer coisa que seja, ser presidente da República? Por isso que o país está desse jeito”.