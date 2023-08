Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça É Nossa, recebe alta após internação por covid-19

Na noite desta segunda-feira (21), Carlos Alberto de Nóbrega recebeu alta do hospital, após passar cinco dias internado com complicações da Covid-19. A notícia foi confirmada por Renata Domingues, esposa do apresentador.

Através das redes sociais, Renata publicou uma foto sorridente ao lado de seu marido. Na legenda, ela expressou sua gratidão e falou sobre a força que tiveram para enfrentar a Covid mais uma vez.

A internação de Carlos Alberto aconteceu na última quinta-feira (17), após apresentar sintomas de febre alta e tosse seca.

Esta não foi a primeira vez que Carlos Alberto de Nóbrega enfrentou a Covid-19. Em 2021, o apresentador havia sido internado devido a uma arritmia leve, o que o levou a passar por um procedimento de cateterismo. Em setembro do ano passado, ele esteve internado em uma unidade semi-intensiva por problemas pulmonares.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)