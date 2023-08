Carlos Alberto de Nóbrega, da Praça É Nossa, é internado com covid-19

Carlos Alberto de Nóbrega está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, com o diagnóstico de covid-19. A internação ocorreu nesta quinta-feira (17). Carlos Alberto apresenta há décadas o humorístico "A Praça É Nossa" no SBT. A esposa do humorista, Renata Domingues, revelou que desde o começo desta semana, o apresentador não vinha se sentindo bem.

Renata conta que Carlos Alberto apresentou sintomas da doença desde o começo desta semana, como tosse seca e febre alta. A informação sobre o estado de saúde do artista ainda não foi divulgada pelo hospital.

Esta não é a primeira vez que Carlos Alberto de Nóbrega é internado por problemas respiratórios. Em setembro do ano passado, ele esteve internado em uma unidade semi-intensiva de saúde devido a problemas pulmonares.