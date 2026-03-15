O Liberal chevron right Cultura chevron right

Oscar 2026 ao vivo: veja os premiados da noite

Filme 'O Agente Secreto' lidera indicações nacionais; Wagner Moura e Adolpho Veloso também concorrem

O Liberal

As indicações para o Oscar 2026 foram anunciadas em 22 de janeiro de 2026, revelando que o Brasil concorre em cinco categorias na principal premiação do cinema mundial. A cerimônia, que premia 23 categorias, será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, berço de Hollywood.

O filme nacional O Agente Secreto é o grande destaque entre os indicados brasileiros, concorrendo a quatro estatuetas. A produção disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, este último para seu protagonista, Wagner Moura.

Destaques brasileiros entre os finalistas

Além das indicações de "O Agente Secreto", o Brasil também concorre na categoria de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso pelo filme Sonho de Trem. O anúncio oficial dos finalistas ocorreu menos de dois meses antes da entrega efetiva dos prêmios.

VEJA MAIS

image Adolpho Veloso, brasileiro indicado ao Oscar, fala sobre rumores de parceria com Spielberg
Veloso já confirmou que teve o seu trabalho elogiado por Spielberg

image Alice Carvalho, de ‘O Agente Secreto’, usa marca paraense no Oscar 2026
A atriz usará um vestido exclusivo assinado pelo estilista Marco Normando, desenvolvido em parceria com o artista visual e publicitário Emídio Contente

Confira abaixo as cinco indicações brasileiras para o Oscar 2026:

  • Melhor Filme (O Agente Secreto)
  • Melhor Filme Internacional (O Agente Secreto)
  • Melhor Ator (Wagner Moura - O Agente Secreto)
  • Melhor Elenco (O Agente Secreto)
  • Melhor Fotografia (Adolpho Veloso - Sonho de Trem)

image Lázaro Ramos relata situação em viagem para participar da Cerimônia do Oscar
Ator se divertiu com reação de agentes da imigração, a caminho dos Estados Unidos, onde vai prestigiar o amigo de longa data e ator, Wagner Moura

image Para quem o Brasil vai torcer no Oscar 2026? Confira as categorias e indicados brasileiros
O Brasil chega com presença histórica, especialmente com "O Agente Secreto", de Kleber Mendonça Filho. Wagner Moura, Gabriel Domingues e Adolpho Veloso também são destaques no Oscar 2026

Confira abaixo a lista completa de vencedores do Oscar 2026:

Melhor Atriz Coadjuvante

Amy Madigan - A Hora do Mal

Melhor animação

Guerreiras do K-Pop

Melhor curta animado

The Girl Who Cried Pearls

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPERIÊNCIA

Em ‘A Nobreza do Amor’, Lázaro Ramos enfrenta o desafio de viver seu primeiro vilão

O artista explica por que teme a maldade de Jendal e como a caracterização imponente o ajudou a entender a sede de poder do novo antagonista

15.03.26 8h00

MOVIMENTAÇÃO

BBB 26: dinâmica deste sábado (14) vai emparedar três participantes na 9ª formação

Brothers e sisters serão divididos em três grupos para jogar Pedra, Papel e Tesoura e iniciar a formação do 9º Paredão

14.03.26 13h10

MÚSICA

Luciana Mello celebra 10 anos de álbum dedicado a Jair Rodrigues

Lançado em homenagem ao pai, o disco Na Luz do Samba marcou um momento especial na carreira da cantora

14.03.26 12h33

GRAVAÇÕES

‘Maravilha!’, filmes dos Estúdios Globo, começa a ser gravada com show real no Pará

Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

14.03.26 10h46

MAIS LIDAS EM CULTURA

LUTO

Morre filha do cantor Amado Batista, aos 46 anos, em decorrência de um câncer

A notícia do falecimento de Lorena foi divulgada pelo próprio artista nas redes sociais, onde publicou uma homenagem à filha

14.03.26 9h52

AJUDA

Jesus Luz explica como a namorada 'dá uma mãozinha' em seus conteúdos adultos: 'ela entende'

União e colaboração! Jesus Luz enfatizou que tudo é conversado abertamente com Rafaela

14.03.26 15h52

Oscar

Lázaro Ramos relata situação em viagem para participar da Cerimônia do Oscar

Ator se divertiu com reação de agentes da imigração, a caminho dos Estados Unidos, onde vai prestigiar o amigo de longa data e ator, Wagner Moura

15.03.26 14h54

CULTURA

É hora de celebrar o legado de Gilberto Gil em show de despedida na Amazônia

Será no dia 21, no Hangar, a partir das 21h, com direito a uma playlist com grandes sucessos desse artista que, aos anos, se despede dos palcos

15.03.26 9h00

