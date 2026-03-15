Oscar 2026 ao vivo: veja os premiados da noite
Filme 'O Agente Secreto' lidera indicações nacionais; Wagner Moura e Adolpho Veloso também concorrem
As indicações para o Oscar 2026 foram anunciadas em 22 de janeiro de 2026, revelando que o Brasil concorre em cinco categorias na principal premiação do cinema mundial. A cerimônia, que premia 23 categorias, será realizada no Teatro Dolby, em Los Angeles, berço de Hollywood.
O filme nacional O Agente Secreto é o grande destaque entre os indicados brasileiros, concorrendo a quatro estatuetas. A produção disputa as categorias de Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Elenco e Melhor Ator, este último para seu protagonista, Wagner Moura.
Destaques brasileiros entre os finalistas
Além das indicações de "O Agente Secreto", o Brasil também concorre na categoria de Melhor Fotografia, com Adolpho Veloso pelo filme Sonho de Trem. O anúncio oficial dos finalistas ocorreu menos de dois meses antes da entrega efetiva dos prêmios.
Confira abaixo as cinco indicações brasileiras para o Oscar 2026:
- Melhor Filme (O Agente Secreto)
- Melhor Filme Internacional (O Agente Secreto)
- Melhor Ator (Wagner Moura - O Agente Secreto)
- Melhor Elenco (O Agente Secreto)
- Melhor Fotografia (Adolpho Veloso - Sonho de Trem)
Confira abaixo a lista completa de vencedores do Oscar 2026:
Melhor Atriz Coadjuvante
Amy Madigan - A Hora do Mal
Melhor animação
Guerreiras do K-Pop
Melhor curta animado
The Girl Who Cried Pearls
