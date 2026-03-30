Onde aprender a dançar brega em Belém? Aulas custam a partir de R$ 15

Se tem um ritmo que faz parte da identidade cultural do Pará, é o brega. Saber dançar o ritmo é quase um requisito para ser paraense. Mas, até para quem não nasceu com o dom do "caqueado", há alternativas acessíveis: aulas de dança com preços acessíveis, a partir de R$ 15.

💃 Uma das opções é o Poraquê Espaço Cultural, que oferece aulas de brega, tecnobrega e reggae com valores considerados acessíveis, voltadas tanto para iniciantes quanto para quem deseja aprimorar os passos.

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No local, as atividades começam às 20h e seguem até a madrugada, sempre com programação musical após as aulas, o que permite que os participantes pratiquem os movimentos aprendidos. As aulas de brega ocorrem às segundas e sextas-feiras, enquanto o tecnobrega é realizado às quintas e o reggae às quartas.

Os valores variam conforme o horário de pagamento. Quem opta pela compra antecipada, via Pix até 19h, paga R$ 15 no ingresso individual ou R$ 20 na modalidade “casadinha”. Após esse horário, a entrada custa R$ 20 na portaria.

Iniciativa busca valorizar cultura do brega

O brega e suas vertentes, como o tecnobrega, são ritmos tradicionais do Pará. O gênero foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado em setembro de 2021. Além disso, em maio de 2025, Belém foi declarada Capital Mundial do Brega pela ONU Turismo, reforçando a importância do estilo musical para a cultura local.

Quer aprender brega? Veja aulas baratas em Belém. (Divulgação/Poraquê Espaço Cultural)

Segundo a fundadora do espaço, Bruna Nogueira, a proposta é incentivar a valorização do ritmo e ampliar o acesso à cultura local. "Buscamos fomentar a cultura do brega e dos bailes da saudade, criando programações que começam com aulas de dança antes dos bailes", afirmou.

Ela destaca ainda o interesse do público mais jovem nas atividades. "A procura dos jovens tem sido muito grande, o que é extremamente significativo, porque mostra que estamos contribuindo para manter essa cultura viva nas novas gerações. Ver essa troca entre o público mais jovem e os veteranos dos bailes da saudade é algo muito gratificante e importante, e reforça a certeza de que o projeto realmente vale a pena", disse a empresária.

Programação

Aulas de brega

Dias: segunda e sexta-feira

Após a aula: baile da saudade com DJ

Horário: 20h às 2h30

Aula de tecnobrega

Dia: quinta-feira

Após a aula: discotecagem com DJs convidados

Horário: 20h às 2h30

Aula de reggae

Dia: quarta-feira

Após a aula: discotecagem com DJ Cleide Roots

Horário: 20h às 2h30

Serviço

Local: Poraquê Espaço Cultural

Endereço: rua dos 48, nº 42, bairro Batista Campos

Valores: R$ 15 (antecipado individual), R$ 20 (casadinha) e R$ 20 na portaria

Programação: brega (segunda e sexta), tecnobrega (quinta) e reggae (quarta)

Redes sociais: @poraque_espacocultural

Informações e reservas: (91) 99164-2744