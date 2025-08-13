Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Obras de Rose Maiorana são exibidas em Nova Iorque na exposição 'Transições Urbanas'

O evento faz parte da programação da Saphira e Ventura Gallery, que busca unir arte, design e responsabilidade social em suas exposições

O Liberal

Desde a última quarta-feira (13), obras da artista plástica paraense Rose Maiorana estão em exibição na cidade de Nova Iorque, na exposição Transições Urbanas: Arte e Arquitetura”, organizada pela Saphira e Ventura Gallery. A mostra segue até o dia 20 de agosto e tem curadoria de Alcinda Saphira.

A mostra busca apresentar a relação entre arte e arquitetura, destacando como o cenário arquitetônico mundial pode servir como base para a criatividade artística. Segundo a curadora, a colaboração entre artistas e arquitetos tem se expandido para considerar aspectos de sustentabilidade, qualidade de vida e inclusão social nos projetos urbanos.

Obras de Rose Maiorana são exibidas em Nova Iorque na exposição 'Transições Urbanas'

Entre os artistas e arquitetos participantes estão nomes como Musa Saracoglu, Ali Saracoglu, Ipek Saracoglu, Maria Kruschewisky, David Andre, Diane Bellier, Hercules Jr., Mathilda Martin, Rene Nascimento, Patricia O'Reilly. 

Alcinda Saphira afirma que o espçao se dedica a promover exposições e eventos educacionais voltados para arte, design, arquitetura e novas tecnologias, com o objetivo de unir diversidade, inclusão e inovação na apresentação de ideias e projetos criativos.

"No coração da Saphira & Ventura, projetamos e entregamos exposições de arte e eventos educacionais inovadores que dão vida a ideias e histórias visionárias em arte, design, arquitetura e novas tecnologias. A nossa aspiração final é ajudar a criar um mundo mais justo, sustentável e criativo, onde a diversidade, a inclusão e a inovação convergem para iluminar um amanhã melhor para toda a humanidade", explicou.

