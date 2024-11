'O Poderoso Oz' é atração em Belém nesta quinta (14), véspera de feriado; saiba como assistir à peça

O Teatro Waldemar Henrique receberá, na quinta-feira (14), a partir das 20h, a história clássica de "O Mágico de Oz", escrita por L. Frank Baum e publicada em 1900. A peça "O Poderoso Oz" é encenada pela Companhia Caixa de Teatro. Trata-se de uma adaptação feita em cima do livro original e de dois filmes: "O Mágico de Oz", de 1939, e "Oz, Mágico e Poderoso", de 2013. Pela beleza e riqueza de significados, o espetáculo apresenta-se como uma opção e tanto de cultura nesta véspera de feriado comemorativo da Proclamação da República.

A Caixa de Teatro apresentará uma releitura envolvente da história de Dorothy (imortalizada no cinema pela atriz Judy Garland, mãe da cantora Liza Minnelli) e seus companheiros de jornada.

Além do Arco-Íris

Na trilha sonora do filme histórico de 1939 está a canção "Over the Rainbow (Além do Arco-Íris)", que já ganhou diversas gravações, inclusive, instrumentais. Essa música é uma referência de "O Mágico de Oz" para todas as gerações. Na trama do espetáculo, a jovem Dorothy tem sua vida pacata no estado do Kansas, nos Estados Unidos, transformada devido a um ciclone. O fenômeno arranca Dorothy do lugar em que vive e a transporta para a misteriosa Terra de Oz.

Personagens inesquecíveis estarão no palco do Teatro Experimental Waldemar Henrique, em Belém (Foto: @myfotoclicks Patrícia Dias)

Lá, a jovem em dado momento decide encontrar o caminho de volta para sua casa. Então, dirige-se à Cidade das Esmeraldas em busca de ajuda do Mágico de Oz. Justamente nessa caminhada, Dorothy vai encontrar personagens surpreendentes como aliados: um espantalho que busca um cérebro, um homem de lata que sonha em ter um coração e um leão covarde que deseja encontrar a coragem.

VEJA MAIS

Além de Dorothy e seus companheiros, o espetáculo apresenta uma rica galeria de personagens do Mundo de Oz, incluindo as bruxas poderosas, a boneca de porcelana China, o fiel macaco assistente do Mágico e outras figuras que acrescentam humor à narrativa. A fantasia dessa história clássica envolve crianças, adolescentes e adultos, de vez que trabalha significados à luz da sensibilidade humana.

Os ingressos de "O Poderoso Oz" estão disponíveis, com valores de R$ 35 para compra antecipada, e no dia do evento a R$ 60 a inteira e R$ 30 a meia-entrada. A classificação indicativa é livre, e a compra pode ser feita pelo WhatsApp, nos números 98440-8423 e 98295-4848.

Serviço

Espetáculo 'O Poderoso Oz'

Dia 14 de novembro (quinta-feira), às 20h

No Teatro Waldemar Henrique, na Praça da República, em Belém

Ingressos: R$ 60 (inteira), R$ 30 (meia) e R$ 35 (antecipado).

Vendas pelo WhatsApp, nos números (91) 98440-8423 e (91) 98295-4848

Classificação livre