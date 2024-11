Grupo de Teatro Palha apresenta espetáculo 'Mulher de Juan' no Cuíra, em Belém

No dia 14 de novembro, o Grupo de Teatro PALHA estreia sua mais recente montagem, "Mulher de Juan". A peça é uma criação da renomada dramaturga boliviana Cláudia Eid Asbún, que aborda uma narrativa profunda e contemporânea sobre a invisibilidade feminina e outras questões sociais.

Cláudia Eid Asbún, nascida em 26 de abril de 1976 em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, é uma dramaturga, diretora e atriz de destaque na dramaturgia latino-americana. Formada pela Casa de Américas de Madrid em 2004, ela fundou a Companhia El Masticadero no ano seguinte, apresentando obras aclamadas em diversos países, como "Desaparecidos", "A Partida de Petra", "Princesas" e "Mulher de Juan". Sua obra "Desaparecidos" é um marco na dramaturgia contemporânea da Bolívia, abordando temas como abandono, homossexualidade, desejos, feminismo e feminicídio.

A autora destaca a importância de discutir temas como abandono, homossexualidade e feminismo para uma sociedade mais evoluída e humana. "Para mim, temas como abandono, homossexualidade, feminismo, entre outros, são fundamentais para discutirmos a nível social e é preciso que exista consciência da violência para que alcancemos uma sociedade mais evoluída e humana", declara Cláudia Eid Asbún.

A inspiração para "Mulher de Juan" surgiu do filme "O Museu de Margaret", levando a autora a questionar os limites da arte e do amor. A trama traz à cena a atriz trans Isabela Valentina em seu primeiro monólogo, interpretando Helena, esposa de Juan, um famoso pintor gravemente doente. A história explora a decisão de Helena de imortalizar seu amor e a invisibilidade das mulheres frente à opressão e ao poder. A protagonista surta durante a criação de sua primeira – e possivelmente última – exposição de arte, dialogando com o público sobre suas motivações, medos, anseios e conflitos, levantando questionamentos sobre estruturas sociais, hierarquia e opressão, informa Andreza Alves, da Agência Chama Comunicação, que assina a assessoria do espetáculo.

A direção e encenação de "Mulher de Juan" são de Paulo Santana, com visualidade de Lucas Bello, iluminação de Sônia Lopes e sonoplastia de Bella Bravim. A assessoria de comunicação é de Andreza Alves, o design gráfico de Raphael Andrade e a produção de Tânia Santana. O projeto foi contemplado pela Lei Paulo Gustavo e conta com o apoio do Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução, Secretaria de Cultura do Estado do Pará e Governo do Pará.

Programe-se!

Local: Casa Teatro Cuíra (Rua Dr. Malcher, nº 287, Belém, PA)

Datas: 14 a 17 e 21 a 24 de novembro de 2024

Horários: Quinta a sábado, às 20h / Domingo, às 19h

Entrada: Gratuita (retirada de ingressos 30 minutos antes da apresentação)