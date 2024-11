Em Belém, Seminário de Dança homenageia professores percussores no Pará e o Dia da Consciência Negra

Belém receberá, no período de 18 a 21 de novembro, o I Seminário Integrado de Dança Memórias em Movimento para homenagear a percussora da dança na Universidade Federal do Pará (UFPA), professora Eni Corrêa, que criou o Grupo Coreográfico da instituição, levando aos palcos a cena da dança moderna.

O evento pretende, ainda, destacar o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, por meio de uma rica agenda composta por palestras, oficinas de dança e apresentações artísticas.

Para o coordenador da atividade, professor Carlos Dergan, o reconhecimento a Eni Corrêa marca não apenas uma homenagem ao trabalho inovador no campo da dança, mas também um testamento à resiliência e persistência das mulheres na dança.

“Esse momento é para homenagear essa profissional tão importante para o cenário de resistência das mulheres no campo da dança, disseminação do preconceito arraigado por gerações. Foram mulheres como Eni que abriram caminhos para que novas profissionais tivessem vez e voz nesse campo”, pontuou.

A programação do Seminário será aberta com o espetáculo “Eni Correa: a Dança Moderna da Senhora do Pará". O momento reunirá diversos artistas da dança do Estado como, por exemplo, Waldete Brito, da volé Cia de Dança, o dançarino Jaime Amaral, além de representantes de companhias de dança do Estado, entre elas a Casa Ribalta e o Grupo Coreográfico docente da UFPA.

Haverá, ainda, a participação do Coral Madrigal da Universidade do Estado do Pará (Uepa), da pianista internacional, Adriana Azulay, da violonista Tais Carneiro entre outros profissionais.

Intercâmbio de conhecimentos

O evento terá a participação da diretora da Escola Contemporânea de Dança da Bahia, Fátima Suarez, para ministrar oficinas e participar de palestras, com foco na promoção de um intercâmbio.

“Por meio do Seminário podemos honrar e celebrar a dança enquanto linguagem artística e fazer contribuições significativas para a cena cultural da região”, diz a professora Gaby Albuquerque.

Grito antirracista

Além do encontro multicultural, o Seminário fará um ato antirracista com a apresentação do espetáculo "Nas Mãos do Santo Preto", que destaca a importância de usar a arte como ferramenta para mudança social e conscientização.

“O espetáculo visa provocar reflexão, diálogo e compreensão sobre questões de raça, identidade e igualdade e sobre os corpos paraense que dançam balé”, explica Carlos Dergan.

SERVIÇO

I Seminário Integrado de Dança Memórias em Movimento

Quando? 18 a 21 de novembro de 2024

Onde? Teatro Universitário Cláudio Barradas, localizado dentro do complexo arquitetônico da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, no Umarizal. A entrada é gratuita, com inscrição prévia no site ou bilheteria do teatro.