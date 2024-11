'Um Desejo de Natal': espetáculo une pais e filhos no palco do Theatro da Paz

Entra em exibição, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, o espetáculo “Um Desejo de Natal”, uma peça feita por pais e filhos que integram o grupo teatral Mundo Montessori, em Belém. A apresentação será realizada no Theatro da Paz e os ingressos podem ser adquiridos na Bilheteria do Theatro e no site do Ticket Fácil.

A trama do espetáculo gira em torno de Sophia, uma garota de 12 anos que pede a uma estrela cadente a realização de seu maior sonho: conhecer o Papai Noel. Apesar de seus insistirem em dizer que o Papai Noel não existe, a sonhadora Sophia permanece acreditando em seu sonho.

O desejo da protagonista é realizado e então ela embarca numa grande aventura para salvar o Papai Noel das garras da Madrasta Malvada da Branca de Neve, que quer dar um sumiço no bom velhinho. A jornada de Sophia envolve procurar Papai Noel em diversos contos de fada.

O espetáculo nasceu de uma interação simples que foi motivada pela Comunidade Educativa O Mundo do Peteleco: O ato de contar histórias. A proposta era motivar os pais a lerem livros infantis para seus filhos dentro de casa, criando uma vivência teatral e incentivando a leitura em um momento de amor entre pais e filhos.

As crianças que fazem parte do projeto se divertem ao encarnar diversos personagens na trama (Foto: Divulgação)

A iniciativa deu tão certo que o projeto se fortaleceu e hoje se tornou o “Em Contos Em Família”, o qual desenvolve atividades cênicas com as crianças e seus pais.

Amélia Pimentel é a produtora da peça e afirma que todo o elenco é formado por pais e filhos, pessoas que nunca imaginaram subir em um teatro para atuar, mas que acabaram se encantando com a iniciativa da escola.

“A encenação é um aspecto fundamental e ela surge a partir da experimentação, que acontece desde o início do ano, nos primeiros encontros com os pais e as crianças, a escola hoje realiza oficinas de teatro para crianças, adolescentes e adultos. O elenco do nosso espetáculo nasce do interesse dos pais em querer participar e a escola vem trabalhando essa interação há 20 anos”, explica a produtora.

Diretor do espetáculo Erllon Viegas (esquerda) e a produtora Amélia Pimentel (direita) (Foto: Divulgação)

A produtora salienta que o projeto sem fins lucrativos também visa estimular ações solidárias, as quais acontecem com a participação ativa de toda a comunidade inscrita no ‘Em Contos Em Família”.

“O nosso projeto tem um cunho social, porque o nosso trabalho com as famílias é voluntário, e nós envolvemos as famílias com doações de presentes. A gente organiza visitas em creches com as crianças, e o Papai Noel da peça vai entregar presentes nesses locais. Todo o grupo do teatro se envolve nessas ações solidárias, e é dessa forma que o teatro traz as famílias para dentro da escola”, salienta a produtora.

O espetáculo ‘Um Desejo de Natal' é realizado pelo Núcleo de Encenação do Mundo Montessori, com a direção de Erllon Viegas, produção de Amélia Pimentel e um elenco composto por 75 atores.

O elenco do espetáculo é formado por pais e filhos inscritos no Núcleo de Encenação do Mundo Montessori (Foto: Divulgação)

Sobre o Mundo Montessori

O Grupo Teatral do Mundo Montessori é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, cujo objetivo é desenvolver atividades artísticas, voltadas para as artes cênicas em Belém-PA. Além disso, o grupo desenvolve um trabalho, de cunho social, visando levar os espetáculos teatrais em formato pocket para comunidades apoiadas pelo grupo Mundo Montessori e atingir novos espaços de forma solidária, levando assim, um trabalho apoiado no tripé Família, Escola e Comunidade.

Serviço:

Espetáculo: Um Desejo de Natal

Data: 30 de novembro e 1º de novembro

Horário: 18h

Local: Theatro da Paz