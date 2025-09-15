Vale Tudo: Odete Roitman será baleada no sábado (20); saiba quando a vilã vai morrer
Personagem de Débora Bloch será assassinada na reta final do remake da novela
No capítulo 150 de Vale Tudo, que será exibido neste sábado (20), a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) sofrerá um atentado enquanto dirige pelo Rio de Janeiro. A informação é da revista Quem, que aponta que a empresária escapará da morte nesse momento, mas a identidade do autor dos disparos não será revelada.
Quando Odete Roitman vai morrer?
De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a personagem não terá o mesmo destino semanas depois. A morte de Odete está prevista para ir ao ar em 6 de outubro, repetindo a trama da versão original.
Quem vai matar Odete Roitman?
A dúvida deve dominar a reta final da novela. A morte da personagem ocorrerá no capítulo 163, restando apenas dez episódios para o encerramento de Vale Tudo. Na versão de 1988, o crime foi cometido por Leila, mas a autora Manuela Dias já havia adiantado que pretende mudar o responsável pelo assassinato no remake.
Personagens suspeitos do crime
Boa parte do elenco será colocado sob suspeita. Entre os principais nomes apontados pela trama, estão:
- Marco Aurélio (Alexandre Nero)
- Maria de Fátima (Bella Campos)
- César (Cauã Reymond)
- Celina (Malu Galli)
- Eugênio (Luís Salém)
- Freitas (Luís Lobianco)
- Leila (Carolina Dieckmann)
- Ana Clara (Samantha Jones)
- Leonardo (Guilherme Magon)
- Mário Sérgio (Thomás Aquino)
- Olavo (Ricardo Teodoro)
Revelação do assassino
A identidade de quem matou Odete Roitman será revelada somente no último capítulo, em 17 de outubro. Para manter o mistério, a Globo deve gravar finais alternativos, em esquema de sigilo total.
Últimos capítulos da novela
Vale Tudo termina em 17 de outubro, com reprise no sábado (18). A novela seguinte da faixa das 21h será Três Graças, que estreia em 20 de outubro.
O remake é assinado por Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini. A primeira versão foi exibida entre 1988 e 1989, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington.
