Vale Tudo: Odete Roitman será baleada no sábado (20); saiba quando a vilã vai morrer

Personagem de Débora Bloch será assassinada na reta final do remake da novela

O Liberal
fonte

Destino de Odete Roitman vai agitar a reta final de Vale Tudo (Fábio Rocha / Globo)

No capítulo 150 de Vale Tudo, que será exibido neste sábado (20), a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) sofrerá um atentado enquanto dirige pelo Rio de Janeiro. A informação é da revista Quem, que aponta que a empresária escapará da morte nesse momento, mas a identidade do autor dos disparos não será revelada.

Quando Odete Roitman vai morrer?

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a personagem não terá o mesmo destino semanas depois. A morte de Odete está prevista para ir ao ar em 6 de outubro, repetindo a trama da versão original.

Quem vai matar Odete Roitman?

A dúvida deve dominar a reta final da novela. A morte da personagem ocorrerá no capítulo 163, restando apenas dez episódios para o encerramento de Vale Tudo. Na versão de 1988, o crime foi cometido por Leila, mas a autora Manuela Dias já havia adiantado que pretende mudar o responsável pelo assassinato no remake.

Personagens suspeitos do crime

Boa parte do elenco será colocado sob suspeita. Entre os principais nomes apontados pela trama, estão:

  • Marco Aurélio (Alexandre Nero)
  • Maria de Fátima (Bella Campos)
  • César (Cauã Reymond)
  • Celina (Malu Galli)
  • Eugênio (Luís Salém)
  • Freitas (Luís Lobianco)
  • Leila (Carolina Dieckmann)
  • Ana Clara (Samantha Jones)
  • Leonardo (Guilherme Magon)
  • Mário Sérgio (Thomás Aquino)
  • Olavo (Ricardo Teodoro)

Revelação do assassino

A identidade de quem matou Odete Roitman será revelada somente no último capítulo, em 17 de outubro. Para manter o mistério, a Globo deve gravar finais alternativos, em esquema de sigilo total.

Últimos capítulos da novela

Vale Tudo termina em 17 de outubro, com reprise no sábado (18). A novela seguinte da faixa das 21h será Três Graças, que estreia em 20 de outubro.

O remake é assinado por Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini. A primeira versão foi exibida entre 1988 e 1989, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington.

