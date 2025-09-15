Vale Tudo: Odete Roitman será baleada no sábado (20); saiba quando a vilã vai morrer

No capítulo 150 de Vale Tudo, que será exibido neste sábado (20), a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) sofrerá um atentado enquanto dirige pelo Rio de Janeiro. A informação é da revista Quem, que aponta que a empresária escapará da morte nesse momento, mas a identidade do autor dos disparos não será revelada.

Quando Odete Roitman vai morrer?

De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, a personagem não terá o mesmo destino semanas depois. A morte de Odete está prevista para ir ao ar em 6 de outubro, repetindo a trama da versão original.

Quem vai matar Odete Roitman?

A dúvida deve dominar a reta final da novela. A morte da personagem ocorrerá no capítulo 163, restando apenas dez episódios para o encerramento de Vale Tudo. Na versão de 1988, o crime foi cometido por Leila, mas a autora Manuela Dias já havia adiantado que pretende mudar o responsável pelo assassinato no remake.

Personagens suspeitos do crime

Boa parte do elenco será colocado sob suspeita. Entre os principais nomes apontados pela trama, estão:

Marco Aurélio (Alexandre Nero)

Maria de Fátima (Bella Campos)

César (Cauã Reymond)

Celina (Malu Galli)

Eugênio (Luís Salém)

Freitas (Luís Lobianco)

Leila (Carolina Dieckmann)

Ana Clara (Samantha Jones)

Leonardo (Guilherme Magon)

Mário Sérgio (Thomás Aquino)

Olavo (Ricardo Teodoro)

Revelação do assassino

A identidade de quem matou Odete Roitman será revelada somente no último capítulo, em 17 de outubro. Para manter o mistério, a Globo deve gravar finais alternativos, em esquema de sigilo total.

Últimos capítulos da novela

Vale Tudo termina em 17 de outubro, com reprise no sábado (18). A novela seguinte da faixa das 21h será Três Graças, que estreia em 20 de outubro.

O remake é assinado por Manuela Dias e tem direção artística de Paulo Silvestrini. A primeira versão foi exibida entre 1988 e 1989, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, com direção de Dennis Carvalho e Ricardo Waddington.