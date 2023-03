Travessia: Monteiro e Laís ouvem de médico que o caso do filho é grave; entenda

Monteiro e Laís ainda tentam entender a dimensão do problema vivido por Theo, mesmo o garoto já tendo apresentado um comportamento agressivo com eles, ao ser afastado do computador. Desesperados com a situação, eles decidem procurar um médico especializado para compreender a gravidade da dependência digital, quadro enfrentado pelo filho.

Durante a consulta, o profissional explica aos pais o que acontece dentro do cérebro de Theo e que ele não é capaz de controlar os impulsos causados quando está ausente do mundo digital.

“O cérebro vai sendo amadurecido com a passagem do tempo e só vai ser finalizado depois dos 25 anos. Então, esse controle dos impulsos, esses freios do comportamento, só vão estar em pleno funcionamento depois desta idade. Por isso, não adianta falar, e esperar que ele colabore porque ele não tem força biológica para isso. Biologicamente, o cérebro não está finalizado.”

Assustados com o assunto, o casal decide comentar em casa, com Isa, que entende o que o irmão passa, sobre a situação. Monteiro diz à filha que o médico acredita que o caso de Theo é grave. “Mas é grave! Claro que é grave!”, desabafará a garota.

“Eu sei, mas a gente sempre tem um restinho de esperança. Falou que essa é uma dependência grave, como a do álcool, a das drogas. Afasta as pessoas dos estudos, do trabalho, da família. Disse que vários países já estão muito atentos a esses estragos”, dirá Laís.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)