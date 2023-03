Travessia: Dante rasga convite de 'casamento' de Ari e Chiara

Como parte do seu plano para roubar Guerra e ainda não ser descoberto, Ari decidiu oficializar a união com a filha do empresário. Entre os convidados para o grande evento que será realizado, o arquiteto sem esquecer do professor Dante, entregará o convite pessoalmente a ele, que fica indignado com a união do casal.

Ari decide fazer uma visita surpresa, indo até o apartamento de Dante. Chegando no local, ele pergunta se pode entrar. Em resposta, o professor diz que a porta da residência nunca se fechou para o empresário, apesar de todas as mudanças e de ter se aproximado de Guerra.

O noivo de Chiara então entrega o convite da festa luxuosa e deixa o professor indignado com a atitude.

“Está me convidando para festejar sua entrada na família do Guerra? É isso mesmo? Uma festa na casa do Guerra?”, reage Dante, que rasga o convite.

Para tentar aliviar a tensão, Ari relembra o passado com o professor e amigo e diz que Dante sempre será como um pai e, mesmo sabendo que ele não irá ao evento, pede ao professor que guarde o convite.

“O senhor ainda vai entender que aqueles ideais que me ensinou ainda estão aqui dentro, não me afastei do jeito que o senhor pensa. Eu continuo querendo chegar no mesmo lugar que o senhor, só que por outro caminho”, explica Ari.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)