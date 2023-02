Travessia: Na delegacia, Oto muda depoimento para salvar Brisa; entenda

Em Travessia, Helô está empenhada em descobrir a verdade por trás do hackeamento das licitações dos casarões de São Luís. Com as divergências entre os depoimentos dados por Oto e Brisa, a delegada chamará o ex-casal para uma acareação a fim de esclarecer as dúvidas no processo. No local, Brisa ficará nervosa com o interrogatório e se surpreenderá com a atitude do ex-noivo.

Durante a acareação, a delegada relembra Oto e Brisa sobre os objetos apreendidos por ela e que estão ligados às atividades do hacker, a mando de Moretti, no Maranhão. A todo momento, a mãe de Tonho tenta acobertar os fatos e é questionada por Helô.

"Você figura como testemunha e Brisa não consegue dizer quem é e muito menos o que fazia ali. Vamos ajustar essas histórias. É por isso que vocês estão aqui”, dirá a delegada.

Helô perguntará novamente a Brisa sobre a identidade de Alfredo Serra, nome em que o carro alugado por Oto estava registrado. Para a surpresa do hacker, a moça continuará mantendo a mesma versão do depoimento, afirmando não saber de quem se trata, sem revelar que essa era a identidade falsa usada por Oto no Maranhão.

Ao perceber que a ex-noiva está nervosa, o hacker decide mudar a versão e assume que o nome correspondia a identidade usada por ele.

“Foi com esse nome falso [que registrou a estadia no hotel de São Luís]. Por isso que eu vim de Portugal, localizei o presídio que ela estava e fiz de tudo para tirar ela de lá. Me sentia culpado, porque ela ficou presa para dizer quem era uma pessoa que ela não conhecia e que era eu”, desabafará Oto.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)