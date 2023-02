Travessia: Moretti faz proposta a Guida; saiba qual

Moretti está tentando fugir dos vários problemas que têm aparecido nos últimos dias. Após a separação do casamento com o empresário, Guida conseguiu se vingar e levar o que queria, mas ela ainda quer seguir com os planos. Para se livrar de uma nova chantagem, Moretti decide oferecer uma grande quantia para ela deixá-lo em paz.

Para continuar se vingando, Guida falsificou um exame de DNA, para acusar que Ivan é filho do empresário. Destinada a incomodar Moretti, a irmã de Leonor continua o provocando, desta vez, na frente de Stenio.

“O menino [Ivan] ficou tão emocionado com ele, Stenio! Vamos tirar uma foto sua com ele, Moretti, para postar na internet. É um marketing ótimo para você”, debocha Guida.

Irritado com as chantagens da ex-mulher, Moretti retruca, afirmando que está à beira de não responder mais por si e faz uma proposta para ela. “Guida, pelo amor de Deus, Guida! Quanto é que você quer para desaparecer com esse menino da minha frente? Fala! Eu pago!”, diz ele.

Vendo que conseguiu mais uma vez o que queria, a irmã de Leonor informa ao empresário que está disposta a negociar.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)