Travessia: Brisa fica chocada ao ver Oto com nova namorada e recebe conselho de Joel

Brisa (Lucy Alves) finalmente vai rever Oto (Rômulo Estrela), seu ex-noivo, que ela até então acreditava estar em Portugal. Após ouvir de Ari (Chay Suede) que o amado continua no Brasil, a maranhense decide ir até o prédio onde o hacker mora e o vê entrando com Bia (Clara Buarque), a atual namorada. A imagem desestabiliza Brisa, que decide desabafar com Marineide e Joel e é aconselhada pelo amigo.

O ex-casal já havia se encontrado no baile de Carnaval. Brisa estava fantasiada de Colombina e Oto de Pierrot, mas como o rapaz usava uma máscara que cobria todo o rosto, a moça não conseguiu reconhecer o ex-noivo. Já Oto ficou mexido ao rever Brisa e percebeu que ainda tem sentimentos pela moça.

Ao ver Oto entrando de mãos dadas com a nova namorada, a mãe de Tonho (Vicente Alvite) salta do carro às pressas para tentar alcançar o casal, mas não consegue, pois os dois entram rapidamente no prédio.

Como Bia estava de costas, Brisa não consegue visualizar o rosto da nova amada do ex-noivo. O que ela nem imagina é que as duas já se conhecem do baile de Carnaval que ocorreu dias atrás, mesmo sem saber que Bia era o novo amor de Oto.

O impacto da novidade faz Brisa ir à casa dos amigos Joel e Marineide para contar sobre o que acabou de ver. A colega questiona se não poderia ser uma amiga acompanhando ele e Brisa garante que não. “Era não, era namoro mesmo”, diz à Marineide.

Joel vê o estado de Brisa e decide entrar na conversa, apontando que foi a maranhense quem decidiu colocar um ponto final no namoro. “Falou pra ele e falou não sei quantas vezes aqui pra mim. Não falou?”, questiona o garçom.

“Por isso é que tem que pensar antes de sair gritando: 'Não me apareça mais, nunca mais quero te ver!", aconselha Joel.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)