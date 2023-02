Travessia: Com medo, Brisa visita Guerra no hospital para confirmar acordo que fizeram juntos

Em "Travessia", Brisa (Lucy Alves) se preocupa com o seu futuro ao lado do filho Tonho (Vicente Alvite). O atentado que Guerra (Humberto Martins) sofreu, deixou o empresário em estado de saúde grave. A situação em que o pai de Chiara (Jade Picon) se encontra assustou Brisa e ela decide visitá-lo no hospital, para saber se ele lembra do acordo que tinham juntos, envolvendo a guarda de Tonho e a vingança contra Moretti (Rodrigo Lombardi).

VEJA MAIS

Com a intenção de recuperar a guarda do filho, Brisa e Guerra decidiram firmar uma parceria. Ela contaria à polícia os detalhes sobre os trabalhos de Oto (Rômulo Estrela), seu ex-noivo, com Moretti, e Guerra faria Ari (Chay Suede) desistir da guarda de Tonho, deixando o menino sob os cuidados da jovem novamente.

Nos próximos capítulos, Brisa, que já cumpriu sua parte no trato, visitará Guerra, que está internado em estado grave. Mesmo com o empresário debilitado, a maranhense, acompanhada de Karina (Danielle Olímpia), quer descobrir se ele ainda está ciente do acordo que fizeram.

Para conseguir ter acesso ao andar onde está o pai de Chiara, a ex-mulher de Ari dirá a funcionária do hospital que trabalha na casa de Guerra. A profissional acredita em Brisa e a leva ao local, com a justificativa de que a presença dela “fará bem a ele”, mesmo sem ainda poder oficialmente receber visitas.

Através de um vidro na janela do quarto do empresário, Brisa tentará se comunicar por meio de gestos para saber se o pai de Chiara relembra a parte dele no acordo.

“Então, fui fazendo sinal para ele através daquele vidro, e eu acho que ele entendeu. Karina também acha que ele entendeu, porque fez sim com a cabeça e ainda fez um gesto com a mão, mostrando que está tudo certo. Ele lembrou, até riu para mim”, dirá a maranhense para Creusa (Luci Pereira), ao chegar em casa.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)