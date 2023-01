Jade Picon demitida? Contrato da influenciadora com a Globo não vai ser renovado, diz site

Jade Picon pode estar com os dias contados na TV Globo. É que, segundo o site Observatório da TV, a intérprete de Chiara não terá o seu contrato renovado com a emissora após o término da novela Travessia.

O contrato de Jade com a Globo é válido até o fim do segundo semestre de 2023. Após inúmeras críticas à atuação da influenciadora, a emissora carioca teria decidido encerrar o contrato da ex-BBB, que não tinha experiência como atriz antes da novela de Glória Perez.

A Globo, oficialmente, ainda não confirmou a informação.

Desabafo

As críticas à Jade como atriz são frequentes nas redes sociais desde que a influenciadora começou no papel de Chiara. Ela, inclusive, já chegou a falar sobre o assunto na internet.

"Acho que é muito mais fácil você lidar com algo desagradável quando você vê que é algo desnecessário. E os haters já estão presentes na minha vida há muito tempo, e vão estar e quanto mais sucesso você tem, mais vão ter”, disse, ao acrescentar que "só isso que posso fazer, não tem o que fazer entendeu?". "Sigo brilhando e incomodando, porque é isso que me faz bem e que faz meus fãs felizes”, concluiu.