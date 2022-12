Jade Picon é criticada por assistir show de Harry Styles no camarote: 'Sem um dia de paz'

Não é novidade que o cantor Harry Styles é um dos artistas queridinho dos famosos e tem lotado arenas no Brasil com a passagem da "Love on Tour". No entanto, a presença de Jade Picon em um camarote do show realizado no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (08), irritou os fãs do autor de "As It Was", que criticaram os privilégios da influenciadora e afirmaram que a área era inexistente.

VEJA MAIS

Tudo começou quando Jade compartilhou um vídeo curtindo o evento e cantando o sucesso "Watermelon Sugar". Não demorou muito para os fãs do artista alegarem que a atriz estava em uma área reservada com vista privilegiada que, supostamente, ninguém tinha acesso, enquanto muitos que acompanhavam a carreira de Harry enfrentaram horas de fila e não tiveram a oportunidade de comprar bilhete para o local.

"Pessoas que compraram o ingresso em 2019 em um lugar bom foram jogadas para pista comum, e do nada você fica lá de boa. Nem sei se você é fã dele. Mas muita gente o acompanha desde os 16 anos", disse uma fã. "Esse show foi no RJ e eu tava lá, foi no estacionamento do jeunesse e não tinha camarote, a reclamação é porque ela e outros influencers foram colocados num local com vista privilegiada que ninguém tinha acesso, enquanto os fãs que pagaram nem tiveram a oportunidade de comprar", destacou outra. Veja o vídeo:

Em contrapartida, alguns internautas defenderam a atriz e afirmaram que ela não tinha culpa por ser rica. "Amor óbvio que ela não vai ficar 12 horas em pé no povão porque ela é milionária e vai de camarote. Aceite sua situação financeira", pontuou uma. Já Jade se manifestou no Twitter e afirmou que já está acostumada com as críticas.

"Seguimos sem um dia de paz. Nosso recorde é: zero. Caraca, gente…que bom que eu levo tudo numa boa e to acostumada, se não era pra ficar maluca! até ida em show tá dando em gente reclamando", disse ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)