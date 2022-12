Van com produtos oficiais vendidos no show de Harry Styles no Brasil são roubados no Paraná

A van que transportava produtos oficiais vendidos nos shows do cantor Harry Styles no Brasil foi roubada, na madrugada desta sexta-feira (09), na BR-116, em Campina Grande do Sul, Região Metropolitana de Curitiba. O britânico tem apresentação marcada na capital do Paraná no sábado (10), após passar por São Paulo e Rio de Janeiro nos últimos dias.

VEJA MAIS

Para a polícia, o condutor do veículo informou que foi rendido por três homens armados enquanto trafegava pela BR-116, na região de Campina Grande do Sul. Inicialmente, uma fonte informou à RCP que os instrumentos do cantor haviam sido roubados, no entanto, a produtora do show alegou que no veículo haviam apenas itens de merchan, como camisetas e souvenires, e confirmou que não irá ter qualquer alteração na programação do evento.

"O transporte entre cidades não é realizado por vans e segue em normalidade. Não há qualquer alteração no show de Curitiba. A notícia se refere a um assalto de uma van local de Curitiba que transportava itens de merchan (camisetas e souvenires para vendas ao público). E já estão sendo repostos para a apresentação de sábado à noite", disse a nota.

Love On Tour

Harry Styles deu largada na turnê "Love On Tour" na terça-feira (06), em São Paulo, no entanto, dois shows extras ainda estão previstos na capital paulista, um na terça-feira (13/12) e outro na quarta-feira (14/12). Já no dia 8 de dezembro foi a vez dos fãs cariocas receberem os sucessos do autor do hit "As It Was". Até então, no sábado (10), o cantor deve se apresentar em Curitiba.

Os shows da turnê devem acabar somente em 2023, após ter sido adiada devido a pandemia de covid-19. No setlist, sucessos do álbum "Harry's House", "Fine Line" e do seu disco de estreia embalam o público.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)