Jade Picon posa de lado, ostenta barriga tanquinho e fãs enlouquecem: 'Você é perfeita"

Intérprete de uma das principais personagens de “Travessia”, da TV Globo, a influenciadora digital Jade Picon publicou diversas fotos renovando o bronzeado em uma praia na capital carioca, nesta sexta-feira, 16 de dezembro.

A ex-BBB surgiu com um biquíni estampado e ostentou a barriga tanquinho ao posar de lado para a câmera. A ótima forma da atriz impressionou os fãs, que não deixaram de publicar elogios: “Não sei mais como elogiar”, disse um. “Você é perfeita demais”, comentou outro.

Neste mesmo dia, fotógrafos flagraram a atriz jogando futevôlei, acompanhada de seu personal trainer e uma amiga. A atriz publicou na última quinta-feira (15) um vídeo, onde afirma estar praticando pela primeira vez o esporte. A influenciadora digital parece estar curtindo as praias cariocas. Confira:

Na legenda da primeira publicação, Jade falou sobre a rotina, que afirma ter melhorado com a mudança de cidade: “Hoje no quintal de casa. Acordei 6h, teve treino cedinho, futevôlei, praia e agora bora trabalhar. Uma das coisas que mais tenho amado da minha vida é como a minha mudança de cidade me permitiu ter uma vida mais equilibrada quando o assunto é lazer e trabalho”.

