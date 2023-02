Travessia: Com medo de ir para a cadeia, Moretti volta a ameaçar Oto

Em Travessia, os planos de Moretti estão todos dando errado. Desta vez, durante o tiroteio, o empresário deixou cair o inquérito que comprova o envolvimento dele no hackeamento das licitações. Para escapar da cadeia, o ex-marido de Guida volta a ameaçar Oto e vai ao apartamento do hacker.

Depois de muitas tentativas frustradas de tentar contato com Oto, Moretti bate à porta do apartamento de seu ex-funcionário, que fica surpreso com a visita inesperada.

“O inquérito foi encontrado. Está com a polícia. Nós todos vamos ser chamados para depor de novo. Oto, eu não quero surpresas, você entendeu bem o que eu estou dizendo? Você vai confirmar que eu não tenho nada a ver com essa história e que só fui naquela delegacia porque você me ligou, desesperado’, diz o ex-marido de Guida.

Oto então recorda o empresário de que, no momento do inquérito, Moretti havia afirmado que tinha ido à delegacia porque Oto estava fazendo um trabalho para ele.

Irritado, Moretti pede a Oto que mude a versão dos fatos, registrados anteriormente no inquérito policial. “Diga que ele mentiu. Diga que você pediu pra corrigir esse pedaço, que eu pedi também e que ele não corrigiu. Vai ser melhor pra você!”, ameaça o empresário.

Sentindo o tom de ameaça, o ex-noivo de Brisa confronta Moretti, que afirma que a história deve ser contada desta forma, sem o nome dele envolvido nos trabalhos do hacker. “Você entendeu que eu não posso me envolver nessa história? Para o seu bem, Oto. Está bem claro isso na sua cabeça?”, diz Moretti.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)