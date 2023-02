Travessia: Brisa e Oto ficam cara a cara novamente; entenda

Os caminhos de Oto e Brisa finalmente irão se cruzar novamente. Desde que se separaram, ele viu a ex-noiva no baile de Carnaval e ela o viu de mãos dadas com Bia, a atual namorada, mesmo sem saber que estavam sendo vistos um pelo outro. Agora, os dois ficarão cara a cara na delegacia para esclarecerem questões referentes à investigação do hackeamento das licitações.

Ao ver o ex-noivo, Brisa ficará abalada, já que ela não sabia que ele também seria chamado para depor no mesmo horário. Dentro da delegacia, a moça pergunta a um dos guardas sobre Helô, o funcionário informará que a delegada ainda não chegou no local.

Oto complementa a resposta do guarda e diz que Helô já está à caminho. Irritada com o hacker, Brisa informa que voltará em outro momento, mas é interrompida pela chegada de Helô.

Dentro da sala, Helô perguntará ao ex-casal se os dois foram juntos à delegacia. “Nem sabia que ele estava aqui. Se soubesse não tinha nem vindo agora”, dirá a maranhense.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)