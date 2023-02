Travessia: Núbia expõe mentira de Ari na frente de Guerra

Para fugir das suspeitas de Chiara após ser flagrado realizando uma transação bancária pelo celular, Ari inventou que, na verdade, estava transferindo para a conta de Núbia ações financeiras compradas por ele no passado. A filha de Guerra fala sobre o assunto com a sogra, que não recebeu a quantia e decide conversar com o filho na frente do empresário.

Ao ficar sabendo da novidade por Chiara, Núbia questiona Ari sobre o valor que deveria receber e explica que falou com seu advogado sobre o assunto e o profissional informou que não recebeu qualquer valor na conta bancária da maranhense.

Desconfiado do Genro, Guerra pergunta a Ari sobre que ações Núbia está se referindo. Para convencer o sogro, o arquiteto explica que as comprou na época em que ainda estava na faculdade.

"Uma bobagem! Juntei um ‘dinheirinho’ quando ainda estudava em São Luís e fiz uma aplicação. Coisa pequena, nem me lembrava mais que tinha feito”, mente Ari.

Núbia estranha o fato do filho nunca ter comentado sobre as ações com ela e Ari mente novamente, falando que pretendia fazer uma surpresa para a mãe.

O noivo de Chiara convence a mãe com suas mentiras, mas ainda deixa Guerra sem entender o motivo de o valor das ações não ter chegado à conta de Núbia. Para esclarecer o problema, o empresário informa ao pai de Tonho que, no dia seguinte, chamará o contador da construtora para avaliar o que pode ter acontecido.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)