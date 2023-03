Travessia: Brisa joga Ari na piscina; saiba o motivo

Brisa foi uma das convidadas da festa em comemoração ao contrato de união estável de Ari e Chiara e chamou atenção no evento. O que era para ser uma noite tranquila, virou confusão após a maranhense jogar o ex-marido na piscina do local depois de terem discutido por causa de Tonho.

VEJA MAIS

Ao ficar surpreso com a presença da ex-mulher, convidada por Chiara, Ari decide provocá-la e pergunta se Brisa ficou arrependida de ter se separado dele. A resposta da maranhense deixa o arquiteto ainda mais irritado, já que ela diz não sentir falta do antigo relacionamento com o filho de Núbia.

“Melhor coisa que me aconteceu, sabia? Tudo pra mim começou a andar para frente depois que te larguei", provocará Ari.

Brisa não ficará por baixo e afirma que tudo também melhorou na vida dela com o término do casamento. Logo depois, Ari sinaliza que a maranhense ainda ficará surpresa em ver onde ele chegará, se referindo ao golpe que deu em Guerra e Chiara.

"Pegando meu filho, não quero mais nem ouvir falar no teu nome, Ari!, dirá Brisa, que fica irritada com a soberba do ex-marido. "Está mais arriscado é Tonho nunca mais ouvir falar do teu. Sabia não?", reagirá o filho de Núbia.

Em tom de ameaça, Ari continua a atacar a ex-mulher, desta vez, falando que a mentira espalhada por ela - sobre Tonho ser filho de Oto - custará muito caro.

Brisa perderá a paciência e desabafa, em frente a Chiara e os convidados da cerimônia, que ficam chocados. "Eu tinha mesmo era que ter enchido a tua cabeça de chifre!", gritará a mãe de Tonho, empurrando o arquiteto na piscina.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)