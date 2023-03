Travessia: Ari planeja mudança com Tonho e pede ajuda de Núbia

O golpe dado por Ari está a poucos dias de ser descoberto por Guerra e Chiara. Para se preparar quando o assunto vier à tona, o que vai chocar a todos da empresa, o arquiteto planeja sair da casa do pai de Chiara e alugar outro lugar para se esconder com Tonho. Com a ideia em mente, Ari mentirá para contar com a ajuda de Núbia e deixar a residência de Guerra sem ser visto.

Ari aluga a casa de Guida, com a ajuda de um advogado, e logo que o acordo é acertado, decide pedir à Núbia que arrume as malas de Tonho, sem contar o que está planejando.

Sem entender nada, a maranhense pergunta ao filho para onde o neto irá, já que ainda não chegou o fim de semana, quando o garoto visita a casa de Brisa. O arquiteto explica à mãe que não se trata de visita. “Vocês vão passar temporada fora, vão?”, perguntará Núbia.

O noivo de Chiara então diz que é algo semelhante à viagem, sem deixar claro para onde vão. Além disso, Ari pede que a mãe não conte para ninguém, principalmente para a filha de Guerra, explicando que se trata de uma surpresa.

Após acreditar que o filho vai se mudar para um apartamento com Chiara e Tonho, Núbia comemora a decisão de Ari, mesmo sem saber que é tudo mentira e que o arquiteto deu um golpe em Guerra, que logo será do conhecimento de todos na construtora.

“Não precisa arrumar isso [as malas] hoje, não, que a Dina vai perceber. Faz isso no domingo, que ela vai estar de folga”, dirá Ari, para que não corra o risco da secretária da casa ver Núbia arrumando as malas do neto e conte a Chiara.

“Eu fico é toda embandeirada vendo tu indo longe, meu filho”, desabafará Núbia, sem saber das reais intenções do filho.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)