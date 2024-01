Terra e Paixão: Capítulos finais batem recorde de audiência

Os últimos capítulos de “Terra e Paixão” estão surpreendendo em audiência. A novela de Walcyr Carrasco e Thelma Guedes atingiu 31,4 pontos na sexta-feira, 12, ao revelar os crimes de Irene (Gloria Pires). Os dados são da Kantar Ibope Media. A trama, que teve sua semana final iniciada nesta segunda-feira, 15, será substituída por “Renascer” - remake do folhetim de 1993.

“Terra e Paixão” bateu o recorde de audiência de “Pantanal” (2022) no horário das 21h, que era de 31 pontos. A média de audiência da obra de Walcyr Carrasco é de 26 pontos, com dois a mais do que “Travessia”, novela antecessora.

Para a última semana, são esperados novos recordes devido aos desfechos das diversas histórias de “Terra e Paixão”.

Quando acaba “Terra e Paixão”?

A novela “Terra e Paixão” termina no dia 19 de janeiro, sexta-feira.

Qual novela vai substituir “Terra e Paixão”?

O remake de “Renascer”, original de 1993, vai ficar no lugar de “Terra e Paixão” no horário das 21h.

O que vai acontecer nos últimos capítulos de “Terra e Paixão”?

É esperado pelo público saber sobre o nascimento dos gêmeos de Caio (Cauã Reymond) e Aline (Barbara Reis); Lucinda (Débora Falabella) sair do coma; o segredo de quem matou Agatha (Eliane Giardini) ser revelado; como vai ficar o casal Ramiro (Amaury Lorenzo) e Kelvin (Diego Martins); e o desfecho da história de Antônio (Tony Ramos) e Irene La Selva (Gloria Pires).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da editora web de Oliberal.com Mirelly Pires)