Terra e Paixão: delegado Marino consegue prova contra Antônio La Selva

Nos últimos capítulos de “Terra e Paixão”, Antônio La Selva (Tony Ramos) não gostou de saber que sua vida estava sendo investigada pelo delegado Marino (Leandro Lima). Como vingança, o rico fazendeiro de Nova Primavera contrata um matador para dar fim em Lucinda (Débora Falabella), a amada de Marino. Entretanto, o atirador confessa o crime.

VEJA MAIS

“Eu estou pouco me lixando se você tentou roubar a carga do caminhão. Você vai pagar é por ter atirado na minha mulher! Fala! Quem mandou você dar cabo da Lucinda?!”, fala Marino. O matador, por sua vez, diz que só falará se seu tempo na prisão for reduzido. O delegado blefa e diz que assim será, então a confissão vem: “Foi aquele velho, o mandachuva daqui… Antônio La Selva.”

O atirador fala que o fazendeiro o mandou atirar para matar Lucinda, garantindo a Marino uma prova contra Antônio La Selva.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)