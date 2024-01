Terra e Paixão: delegado Marino liberta Gentil

Nos últimos capítulos de “Terra e Paixão”, Gentil (Flávio Bauraqui) será solto por delegado Marino (Leandro Lima). Preso injustamente pela morte de Agatha (Eliane Giardini), Marino conta que a arma foi colocada na casa de Gentil por Irene (Gloria Pires).

Marino chegou à casa de Gentil após uma denúncia anônima e, devido à confirmação no exame da perícia, Gentil foi preso. “Eu fico muito aborrecido por ter que manter o seu Gentil preso, mas não tinha alternativa", falou o delegado.

No momento da prisão, Jonatas (Paulo Lessa), não descartou a possibilidade do envolvimento do pai no assassinato de Agatha. “Eu acho, sim, que o meu pai pode ter feito essa besteira. Ele ficou muito injuriado, quando percebeu que a minha mãe tava fazendo ele de bobo”, disse.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)