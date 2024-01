Terra e Paixão: após sequestrar Danielzinho, Irene foge com Vinícius

Na reta final de “Terra e Paixão”, Irene (Gloria Pires) tenta, pela segunda vez, sequestrar Danielzinho, filho de Graça (Agatha Moreira). Dessa vez, a vilã da novela das 21h tem sucesso em seu plano e foge com o menino e o geólogo Vinícius (Paulo Rocha), seu ex-amante.

Após ser desmascarada na frente de Antônio (Tony Ramos) e ser expulsa por ele de casa, Irene vai atordoada à casa de Tadeu (Claudio Gabriel) para levar Danielzinho. Apesar de tentar, a vilã não consegue pegar o menino, pois é flagrada por Graça.

Entretanto, Irene não desiste. A La Selva foge de Nova Primavera e se disfarça para não ser descoberta pela polícia, mas volta e leva Danielzinho. “Avisa pra Graça que eu vou emitir um alerta geral pra todas as DPs da região. E vou mandar todo mundo sair atrás da Irene agora!”, fala o delegado Marino (Leandro Lima) após ser acionado por Jonatas (Paulo Lessa).

Por um descuido, Graça deixa o filho dormindo no quarto com a janela aberta e Irene aproveita para entrar, sequestrando a criança. A fugitiva vai ao encontro de Vinícius e diz que os três ficarão juntos: “Eu trouxe o Danielzinho pra fugir com a gente, meu amor. Com vocês dois, eu não estou mais sozinha no mundo. Nós vamos ser uma família perfeita e feliz!”

Vinícius, a princípio, não gosta da ideia e tenta trazer a vilã à realidade falando que o filho é de Graça, mas acaba concordando com Irene.

A dona da pousada onde a La Selva está hospedada estranha a aparição do menino, mas Irene diz que ele é seu neto, entregue por sua nora para ser cuidado por ela depois que o filho dela morreu.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)