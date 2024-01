Terra e Paixão: Antônio planeja tragédia para o casamento de Aline e Caio

Os dias de “Terra e Paixão” no ar estão contados. A novela de horário nobre da TV Globo, escrita por Walcyr Carrasco, chega ao fim nesta sexta-feira, 19 com fortes emoções. Antônio La Selva (Tony Ramos), o grande fazendeiro de Nova Primavera, planeja uma tragédia para o casamento de Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond): matar a noiva.

Após ser preso pelo atentado à vida de Lucinda (Débora Falabella), Antônio foge com a ajuda de Silvério (Samir Murad). O fazendeiro, então, decide entrar escondido no casório para matar a noiva. “Acabar com essa viúva dos infernos vai ser o maior prazer da minha vida", fala.

Entretanto, Silvério fica bêbado e deixa escapar no bar para Graciara (Natália Del Molin) sobre a fuga e o plano do La Selva. A notícia chega até Kelvin (Diego Martins), que logo aciona a polícia.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)