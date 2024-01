Terra e Paixão: casamento de Aline e Caio marca o último capítulo; veja o vestido da noiva

O amor está no ar no último capítulo de “Terra e Paixão”, que vai ao ar nesta sexta-feira (19). Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond) serão pais de gêmeos e, com um barrigão, ela sobe no altar para oficializar a união. Ramiro (Amaury Lorenzo), Kelvin (Diego Martins), Anely (Tatá Werneck) e Luigi (Rainer Cadete) são alguns dos convidados da cerimônia.

As gravações da cena ocorreram na Paróquia Nossa Senhora da Luz, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro. Apesar dos detalhes da cena serem segredo, até o momento, sabe-se que as filmagens foram feitas em dois dias e que Aline entrará na igreja acompanhada pela mãe, Jussara (Tatiana Tiburcio).

Aline (Barbara Reis) será levada ao altar pela mãe, Jussara (Tatiana Tiburcio) (TV Globo)

“O vestido tem um corte embaixo do busto e bordado nas alças. O véu tem um tule curto e outro mais longo, com o mesmo bordado. É um figurino simples, bem Aline. O cabelo foi preso, ela usou uma maquiagem leve”, fala Paula Carneiro, figurinista da novela. Paula também diz que, para a caracterização de Aline grávida, a falsa barriga da personagem foi costurada em um body usado por Barbara.

Para caracterização de Aline (Barbara Reis) grávida foi necessário costurar a barriga falsa no body usado pela atriz (TV Globo)

Casamento de Aline (Barbara Reis) e Caio (Cauã Reymond) foi gravado na Paróquia Nossa Senhora da Luz, no Alto da Boa Vista, Zona Norte do Rio de Janeiro (TV Globo)

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)