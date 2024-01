Terra e Paixão: Antônio La Selva pode ter final trágico no último capítulo, diz colunista

O último capítulo de “Terra e Paixão” vai ao ar nesta sexta-feira (19). Com muitas emoções e reviravoltas, a reta final da novela de horário nobre da TV Globo conta com mudança. O autor Walcyr Carrasco decidiu que Antônio La Selva (Tony Ramos) deverá morrer, segundo a colunista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV.

VEJA MAIS

O vilão de “Terra e Paixão” e fazendeiro todo-poderoso de Nova Primavera é preso pela polícia por seus crimes. Durante a transferência da delegacia para a penitenciária, o mandachuva tentará fugir. Entretanto, seu plano não vai funcionar e ele morrerá.

Um dos crimes de Antônio foi o atentado à Lucinda (Débora Falabella), namorada do delegado Marino (Leandro Lima), e a morte de Samuel (Ítalo Martins), marido de Aline (Barbara Reis).

É esperado que a morte de Antônio seja exibida no último capítulo da novela, que vai ao ar dia 19 de janeiro, sexta-feira.

Qual novela substituirá “Terra e Paixão”?

A novela “Renascer”, remake do folhetim de 1993, ficará no lugar de “Terra e Paixão” a partir do dia 22 de janeiro, segunda-feira. A trama conta a história de José Inocêncio, um homem que se torna dono de grandes hectares de cacau.

VEJA MAIS

Onde “Terra e Paixão” foi gravado?

Entre os diversos locais de gravação de “Terra e Paixão” estão o estado do Mato Grosso do Sul e as cidades de Campinas e Hortolândia, em São Paulo.

Quantos capítulos tem “Terra e Paixão”?

A atual novela das 21h, “Terra e Paixão”, conta com 221 capítulos. Assim, o folhetim assinado por Walcyr Carrasco se tornou o mais extenso da TV Globo desde “Senhora do Destino”, de 2002.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)