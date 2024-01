Terra e Paixão: Aline fica chocada ao descobrir a verdade sobre suas terras

Entre as muitas revelações no último capítulo de “Terra e Paixão”, vem uma sobre as terras de Aline (Barbara Reis): na verdade, seus diamantes não valem muito. Quem dá a notícia é o geólogo Vinícius (Paulo Rocha), após se redimir e consertar os erros do passado. O último capítulo vai ao ar nesta sexta-feira, 19, a partir das 21h20.

As terras de Aline foram de grande interesse para Antônio (Tony Ramos), mas o que eles não sabem é que os diamantes não valem tanto quanto pensavam. “A conclusão é que não vale a pena a tentativa de extração de diamantes nessas terras. A prospecção, durante todos esses meses, demonstrou que os gastos não compensariam o trabalho de perfuração”, fala Vinícius.

O geólogo explica a Aline que a quantidade é menor do que a esperada e o valor das pedras encontradas não é dos melhores.

A novela, que chega ao fim nesta sexta-feira, 19, será substituída por “Renascer”. O folhetim é remake da versão original de 1993, escrita por Benedito Ruy Barbosa.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da jornalista de Oliberal.com Mirelly Pires)