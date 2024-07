Renascer: Ritinha tira a aliança e deixa Damião

Em “Renascer”, Damião (Xamã) traiu Ritinha (Mell Muzzillo) diversas vezes com Eliana (Sophie Charlotte). A filha de Inácia (Edvana Carvalho), então, decide sair de casa e se separar do marido. Ritinha busca consolo nos braços da mãe e em José Bento (Marcello Melo Jr.).

Ao desconfiar do caso do marido, ela deixou claro que daria o troco caso fosse traída. Ritinha prometeu com o que disse e se envolveu com o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira). Bento ficou com medo de Damião descobrir a relação.

Quando volta para casa, depois de uma noite com José Bento, Ritinha avisa ao marido que vai dormir na fazenda do coronel novamente. A atitude não agrada Damião. “Mulher minha dorme dentro de casa, Rita”, dispara o ex-matador.

Ao ouvir a resposta de Damião, Ritinha tira a aliança do dedo e bota fim no casamento. “Pois então chame a outra pra esquentar tua cama”, afirma a jovem. Nesse momento, ela vai para o casarão de Inocêncio.

Inácia (Edvana Carvalho) pergunta a Ritinha (Mell Muzzillo) se o amor entre ela e Damião (Xamã) acabou (Reprodução / Globo)

Nos braços de Inácia, Ritinha chora e se lamenta pelo término do relacionamento. A fiel escudeira do coronel pergunta à filha o motivo do fim: “Que mal lhe pergunte, filha, mas você largou Damião foi por quê? Acabou o amor?”. Desolada, Ritinha diz que gostar de um homem como Damião não é amor, mas, sim, castigo.

