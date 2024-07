Renascer: Mariana descobre quem roubou o cacau de José Inocêncio

Na novela “Renascer”, Egídio (Vladimir Brichta) roubou o cacau de José Inocêncio (Marcos Palmeira) para satisfazer Eliana (Sophie Charlotte). O fazendeiro mandou os capangas até as terras do inimigo e pegou parte da produção, escondendo em um depósito. Mariana (Theresa Fonseca), que está morando com Egídio e Eliana, descobre o segredo que eles guardam.

O casamento de José Inocêncio e Mariana está, praticamente, no fim. Sem ter para onde ir, a amiga de Eliana pediu abrigo na casa do coronel Pica-Pau e conseguiu. Agora, a neta de Belarmino (Antonio Calloni) é a única da casa dos Inocêncio que sabe onde está o cacau.

Eliana (Sophie Charlotte) tenta disfarçar, mas não consegue esconder o segredo da amiga (Reprodução / Globo)

Mariana vê Eliana no depósito abandonado. O local foi utilizado para esconder o cacau roubado. A ex-mulher de José Venâncio (Rodrigo Simas) tenta disfarçar, mas Mariana não se convence.

Mariana (Theresa Fonseca) insiste e diz que está com o coronel Pica-Pau e a dondoca (Reprodução / Globo)

Para ter uma confissão de Eliana, Mariana ameaça chamar o delegado. “Agora, se quiser pagar pra ver, podemos perguntar pro delegado”, afirma. A dondoca diz que queria ter contado à amiga há um tempo, mas não podia trair a confiança de Egídio.

Eliana (Sophie Charlotte) pede para Mariana (Theresa Fonseca) guardar segredo (Reprodução / Globo)

“Mentindo pra mim, Eliana? Me enganando esse tempo todo?”, questiona Mariana. Eliana exige que a amiga prove de que lado ela está: com ela e Egídio ou com Inocêncio. “Quer prova maior do que eu estar morando aqui?”, retruca.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)