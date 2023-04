O Rei do Gado: Veja como está Luciana Vendramini, a Marita

Luciana Vendramini sem dúvidas roubou atenção do público durante a primeira exibição de O Rei do Gado, novela em reprise no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, a atriz deu vida à Marita, prostituta e amante do garanhão Ralf (Oscar Magrini).

Após o romance e várias tramóias com o pilantra, Marita não tem o final que imaginava, isso porque fica sem rumo após o assassinato do amado. Durante a investigação do caso, a ruiva é apontada como suspeita por Detetive Clóvis (Amilton Monteiro), acusa Léia (Silvia Pfeifer) e exige uma fortuna da outra amante, mesmo não acreditando que Ralf tenha morrido.

Seu papel em O Rei do Gado foi um dos mais marcantes da carreira, entretanto, a atriz ficou um tempo fora das telinhas após sua estreia na novela. Luciana foi diagnosticada com TOC (Transtorno Obsessivo-Compulsivo) e, depois de anos priorizando a saúde, voltou para a TV sua participação em ‘Da Cor do Pecado’, de 2004.

Além de projetos na TV Globo, a atriz também fez 'Amor e Revolução', do SBT, e uma série na Record TV. Sua última atuação foi na novela ‘Espelho da Vida’, de 2018, onde interpretou Solange.

Aos 52 anos, Luciana já teve um casamento com o cantor Paulo Ricardo e hoje está com Henrique, rapaz que conheceu durante a pandemia. Nas redes sociais, a atriz não deixa de esbanjar beleza e felicidade.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)