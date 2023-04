Travessia: Ari confessa ter roubado as ações de Guerra

Na novela “Travessia”, exibida pela Globo, Núbia (Drica Moraes) percebe que Ari (Chay Suede) conseguiu as ações da construtora após dar um golpe em Guerra (Humberto Martins). A maranhense tentou de todas as formas acreditar na versão apresentada pelo filho, mas ao ver a polícia batendo em sua porta procurando o golpista, ela conclui que o pai de Tonho (Vicente Alvite) é um criminoso e faz o arquiteto confessar a verdade.

A ex-comerciante fica assustada ao ver os policiais na residência e desiste de continuar defendendo o filho. Mesmo assim, ela quer ouvir o próprio Ari assumir que é um golpista. Assim que o rapaz chega em casa, Núbia o interroga para saber a verdade por trás das histórias das ações.

Ao entrar no assunto, o ex de Chiara (Jade Picon) logo começa a se defender, explicando que não foi o autor do atentado contra Guerra. Núbia percebe que o filho não cita o caso das ações e vai direto ao ponto.

"Não estou falando de bomba nenhuma. Estou falando do resto! Não era um presente do seu Guerra! Me diz, Ari, que eu quero ouvir de ti: aquelas ações, aquela dinheirama toda, não era um presente!", desabafa Núbia.

Ari finalmente confessa que não virou acionista por vontade do ex sogro, deixando a avó de Tonho chocada e decepcionada. "Como é que tu tiveste coragem de cuspir no prato que comeu?", questiona ela. "O prato era eu, mãe! O prato era eu! Quem cuspiu foram eles! O prato era eu", rebate o arquiteto.

Mesmo após a confissão, a ex-comerciante começa a procurar motivos para o erro do filho, desde a “má influência de Gil (Rafael Losso) e dos colegas da empresa” até apontar que Ari está possuído por uma “encantaria” feita por Brisa (Lucy Alves)

"Mãe, isso aqui não é Mandacaru, mãe! Eu só entendi que isso aqui não é Mandacaru... o jogo é outro, o jogo é muito mais pesado e eu aprendi a jogar. Aprendi a lidar com eles do mesmo jeito que eles lidavam comigo!", argumenta Ari.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)